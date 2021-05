Domani mattina alle 11 primo appuntamento di inaugurazione dell'iniziativa “Obiettivo Sostenibilità Scuole” promossa da Itelyum in partnership con WeSchool e patrocinata dal ministero della Transizione Ecologica per promuovere la sostenibilità e l'economia circolare nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Docenti e studenti saranno chiamati a c ...

© Riproduzione riservata