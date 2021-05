Il Tar Basilicata ha accolto il ricorso della società Elettrowind Due, assistita dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli e Pina Lombardi e Vincenzo Telera L&B Partners Avvocati Associati, per l'annullamento del parere contrario della Soprintendenza e del provvedimento di diniego da parte della Regione Basilicata in merito ai titoli autorizzativi per una ...

© Riproduzione riservata