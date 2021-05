Maire Tecnimont e la società greca Mytilineos hanno annunciato oggi un accordo per l'esecuzione di uno studio di ingegneria che valuti la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde via elettrolisi in Italia. Il Progetto prevede la conversione dell'energia proveniente da un impianto fotovoltaico di Mytilineos in idrogeno verde e Ne ...

