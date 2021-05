Saltano le disposizioni sulle aree idonee per gli impianti da fonte rinnovabile, salta la semplificazione per gli interventi di rigenerazione urbana, vengono modificate alcune delle norme sul Codice degli appalti e viene introdotto l'interpello ambientale e viene specificata la natura del concerto nelle procedure di Via del competente direttore gen ...

