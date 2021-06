Tornano ad aumentare gli investimenti energetici, dopo lo stop del 2020; aumenta la quota dell'energia elettrica e quella delle fonti rinnovabili; non si ferma il carbone, soprattutto in Asia; gli investimenti in nuova produzione di petrolio e gas restano invariati per le major ma aumentano per i paesi produttori. Sono le principali tendenze che l' ...

© Riproduzione riservata