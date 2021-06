Dinamiche di prezzo divergenti per la festività infrasettimanale del 2 giugno. In ballo ci sono tre chiusure: quella del 28 maggio, del 1° e del 2 giugno. Sul Cif Med del 28 maggio (ultimo valido prima della festività a Londra del 31 maggio), convertito in euro al cambio del 31 maggio di 1,2201 dollari, la benzina si è attestata a 409,18 euro per m ...

© Riproduzione riservata