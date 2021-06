Stanziare oltre tre miliardi di euro per realizzare due impianti offshore eolico-FV al largo delle coste di Ravenna e nel mare della Sardegna: è la novità contenuta in numerosi emendamenti al disegno di conversione in legge del decreto Fondo complementare, che è in discussione al Senato. Il fascicolo degli emendamenti è stato compilato ieri d ...

© Riproduzione riservata