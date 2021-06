Saras ha acquistato due impianti eolici in Sardegna per una potenza complessiva pari a 45 MW dal gruppo Athena Investments. L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Saras nella strutturazione dell'operazione, nella due diligence e nella negoziazione della documentazione contrattuale. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il venditore, in p ...

© Riproduzione riservata