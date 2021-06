I carburanti utilizzati per la navigazione in mare non sono attualmente oggetto degli obblighi di reporting previsti dall'articolo 7-bis del Dlgs 66/2005. Lo comunica il Gse sulla base di quanto precisato dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti. Per tale ragione, nelle more dell'adeguamento dell'applicativo Biocar, il Gse ha predisposto e ...

