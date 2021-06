11,5 mesi per la verifica di assoggettabilità a Via contro i 3 minimi o 6,5 massimi previsti dalla legge, 64 mesi per la valutazione d'impatto ambientale e l'autorizzazione unica statale e 78,1 mesi per Via e AU regionale, diverse volte i 9,5 o 16,5 mesi previsti dalla legge, 18 mesi per il provvedimento unico ambientale statale, in linea con i 14- ...

© Riproduzione riservata