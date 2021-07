La Commissione presenterà il suo pacchetto "Fit for 2030 / Fit for 55” mercoledì. Dovrebbe includere le norme sull'aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM), sulla strategia forestale e sui carburanti per l'aviazione e il trasporto marittimo, come anche la revisione del sistema ETS, della direttiva rinnovabili, della direttiva effi ...

© Riproduzione riservata