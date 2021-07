Riceviamo e pubblichiamo questo contributo dai professori Gianluca Alimonti e Luigi Mariani, rispettivamente della facoltà di Scienze e tecnologie e della facoltà di Agraria dell'università degli studi di Milano.

L'ambiente in cui viviamo va preservato e protetto e sarebbe un controsenso non farlo: sarebbe come non avere cura della casa in cu ...

© Riproduzione riservata