Enel Green Power ha chiesto la Via al ministero della Transizione ecologica per un progetto di repowering del suo impianto eolico "Sclafani Bagni" nel palermitano, che prevede il raddoppio della capacità e l'installazione di un sistema di accumulo. Nello specifico il progetto prevede la sostituzione dei 23 aerogeneratori attuali per 17,84 MW comple ...

© Riproduzione riservata