Ricerca di un ruolo essenziale nella transizione ecologica, con la zavorra delle frodi che ancora infestano la distribuzione. Si è mosso tra questi due poli il dibattito sui carburanti al convegno per l'assemblea annuale Unem dal titolo Continuiamo a far muovere l'Italia”, svoltosi oggi a Roma. In sala, a Palazzo Merulana, una quarantina di persone ...

© Riproduzione riservata