Giovedì scorso Engie ha siglato un contratto Ppa a lungo termine per fornire elettricità rinnovabile all'azienda polacca Umicore. L'energia, prodotta nel parco eolico di Engie a Pagów in Polonia, in funzione dal 2012, alimenterà la vicina fabbrica di Umicore a Nysa. L'impianto di Nysa, si legge in una nota, è la prima fabbrica in Europa di material ...

© Riproduzione riservata