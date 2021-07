Terna ha annunciato ieri di aver messo in servizio il nuovo elettrodotto di 6 km in cavo interrato 150 kV “Melilli – Priolo”, che sostituisce il vecchio elettrodotto aereo nei comuni di Priolo Gargallo e Melilli, in provincia di Siracusa. Il nuovo collegamento, per il quale Terna ha investito circa 10 milioni di euro, "è caratterizzato da innovativ ...

© Riproduzione riservata