Terna ha sottoscritto oggi un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per un finanziamento da 300 milioni di euro a sostegno del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, che prevede investimenti per complessivi 8,9 miliardi di euro per la transizione energetica.

"Gli investimenti di Terna per i prossimi cinque anni, considerat ...

© Riproduzione riservata