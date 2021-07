Il Gse informa che, in linea con le indicazioni fornite dal ministero della Transizione Ecologica, sono disponibili, nella sezione Servizi / Efficienza energetica / Certificati Bianchi del sito Gse la Guida operativa per l'emissione dei Certificati bianchi ai sensi dell'articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017, aggiornata per tener conto delle novità ...

