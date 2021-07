Eni e Basf hanno firmato un accordo strategico per un'iniziativa congiunta di ricerca e sviluppo finalizzata a ridurre l'impatto ambientale del settore dei trasporti. La cooperazione, si legge in una nota, mira a sviluppare una nuova tecnologia per produrre bio-propanolo avanzato dalla glicerina che deriva dalla produzione del biodiesel Fame (Fatty ...

