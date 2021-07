Il 23 luglio la Commissione europea ha avviato una consultazione in vista di un piano d'azione sulla digitalizzazione del settore energetico, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo anno. L'iniziativa nasce dalla comunicazione “Una strategia dell'UE per l'integrazione dei sistemi energetici” pubblicata lo scorso anno su un sistema più elett ...

© Riproduzione riservata