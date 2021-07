Come cambierà il mix energetico europei nei prossimi anni? Com'è cambiato rispetto al passato e come dovrebbe evolvere secondo gli obiettivi europei? Quali le quote di rinnovabili, fossili e nucleare nei settori della produzione di energia, nell'industria, negli edifici e nei trasporti? Ieri il Joint Research Center ha presentato uno tool online ch ...

© Riproduzione riservata