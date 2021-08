Renergetica, società genovese che si occupa di progetti da fonti rinnovabili, ha avviato uno studio su diverse tecnologie per il trattamento dei moduli fotovoltaici “esausti” per il loro riutilizzo e recupero.

La società, si legge in una nota, si qualificherà come partner per tutti i soggetti che dovranno smantellare o rimodernare (revamping) vec ...

© Riproduzione riservata