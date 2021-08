Fotovoltaico sì, eolico no. Si potrebbe riassumere così questa puntata della rubrica settimanale della Staffetta sugli atti delle amministrazioni regionali. Registriamo infatti l'autorizzazione di progetti solari per circa 120 MW (53 in Sardegna, 25 in Sicilia, 20 in Campania con accumulo, 17 in Friuli e 5 in Piemonte) e la Via negativa per circa ...

© Riproduzione riservata