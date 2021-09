I sindacati di settore Filctem e FP Cgil, Femca, Flaei Fit Cisl, Uiltrasporti e Uiltec Uil hanno dichiarato lo stato di agitazione in Iren denunciando un assenza di confronto da parte del management "su ogni singolo aspetto aziendale", tra cui sul rientro al lavoro in presenza dallo smart working. E' quanto si legge in una nota delle sigle confede ...

© Riproduzione riservata