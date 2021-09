La Commissione Europea ha approvato, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, la proroga dell'esenzione fiscale per i biocarburanti in Svezia. L'esenzione è in vigore dal 2002. La misura è già stata prorogata più volte, l'ultima volta nell'ottobre 2020. L'ulteriore proroga è di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L'obiettivo della mi ...

© Riproduzione riservata