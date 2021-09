Nel settore dei rifiuti un altro anno di pandemia ha cambiato molte cose. Non è cambiato, però, il ritardo impiantistico del nostro Paese. In 3 anni infatti sarà esaurita la capacità residua delle discariche. Per colmare il divario impiantistico italiano sarebbero necessari 4,5 miliardi di euro di investimenti, a fronte di un indotto economico di 1 ...

© Riproduzione riservata