Saccne Petroli si è aggiudicata una gara da 15 milioni di euro Iva esclusa per la fornitura di gasolio denaturato Sif/Siva per le navi traghetto di Rete ferroviaria italiana. Questo è quanto si legge sul supplemento alla Gazzetta ufficiale europea di oggi. In allegato l'avviso di aggiudicazione. ...

