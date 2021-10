Corrono i prezzi d'acquisto in extra-rete con i rivenditori penalizzati dai sostanziosi rialzi tra oggi e domani, supportati dalla fase di debolezza del cambio euro/dollaro. Benzina e gasolio autotrazione in Mediterraneo si attestano sopra quota 500 euro per mille litri. Un livello che non si registrava dall'ottobre 2018. Questa mattina la benzina

© Riproduzione riservata