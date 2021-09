Terzo aumento consecutivo in Mediterraneo della benzina, a fronte di un arretramento dei gasoli dopo due sedute di segno positivo. Sul Cif Med del 14 settembre la benzina, convertita al cambio di 1,1814 dollari, si è posizionata a 487,61 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 444,35, il gasolio 0,1 a 436,48 e il denso Btz a 414,13 euro per mille c

