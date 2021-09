La norvegese Equinor e la russa Rosneft hanno firmato ieri un accordo di collaborazione nella gestione del carbonio nei loro progetti congiunti, condividendo esperienze e valutando iniziative in settori come il gas flaring, le emissioni di metano, le rinnovabili, la cattura della CO 2 e l'idrogeno. L'accordo, informa una nota, si basa sulla partners

© Riproduzione riservata