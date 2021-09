In linea con le direttive Consob, Eni comunica al mercato di aver acquistato nel periodo compreso tra il 23 e il 24 settembre 2021 973.000 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 10,914875 euro per azione, per un controvalore complessivo di 10.620.173,43 euro nell'ambito del programma di buy back deliberato dall'assemblea del 12 maggio 2021.

