La Commissione europea ha pubblicato l'edizione 2021 del prontuario statistico sull'energia energetico “EU Energy in Figures”. Tra i dati di rilievo, si legge in una nota, il raddoppio della quota di energie rinnovabili nel decennio 2009-2019, passata dal 6,4% del mix energetico nel 2000 al 15,8% nel 2019. Il documento è in allegato.

© Riproduzione riservata