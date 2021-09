Erg si è aggiudicata la tariffa ventennale all'ultima asta del Gse per il repowering di tre impianti eolici in Sicilia per un totale di 143 MW (v. Staffetta 28/09). Si tratta, in particolare, degli impianti di Partinico-Monreale, Mineo-Militello e Vizzini per i quali

© Riproduzione riservata