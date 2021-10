La gestione attenta della (non sempre semplice) normativa in tema di terre e rocce di scavo è fondamentale per non entrare nel regime dei rifiuti, restando in quello (più facile) dei sottoprodotti. Per fornire uno strumento di orientamento in questa complessa materia, ed un approfondimento delle relative linee guida Snpa, EdaPro eroga un seminario

© Riproduzione riservata