Un forum sui progressi globali delle imprese nella lotta ai cambiamenti climatici. “Business4Climate” (oggi, h. 15:30), è una web conference organizzata in vista della Cop26 da Confindustria e Deloitte, con B20 Italy e la Confederation of British Industry (Cbi) per identificare un percorso sostenibile verso la neutralità carbonica. L'evento è i

© Riproduzione riservata