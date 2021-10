“La nuova proposta di regolamento europeo sulle macchine. Cosa cambierà e quando cambierà”. È il tema di un corso di formazione in modalità telematica proposto dall'ufficio centrale milanese dell'Aeit a poco più di 10 anni dalla entrata in vigore della Dir. 2006/42/CE. L'appuntamento è per oggi; info e programma; www.aeit.it.

© Riproduzione riservata