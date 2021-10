Il Nord Stream 2 ha iniziato a riempire una delle due linee del nuovo gasdotto Russia-Germania. Lo ha fatto sapere la società controllata da Gazprom che opera il gasdotto.

"La prima linea verrà riempita gradualmente per costituire lo stock e la pressione richiesti come prerequisito per i successivi test tecnici", ha detto ieri la società operati

© Riproduzione riservata