Il forte aumento dei prezzi del gas di quest'anno ha colto di sorpresa l'Europa, evidenziando la crescente vulnerabilità della regione alle condizioni meteorologiche e l'aumento della concorrenza di altre regioni per i carichi di Gnl in un contesto di offerta limitata. Lo rileva S&P Global Ratings in un rapporto pubblicato oggi, "Il tremore dei pre

© Riproduzione riservata