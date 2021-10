Il Comune di Minturno (LT) non ospiterà l'impianto di compostaggio e digestione anaerobica per la produzione di biogas ed energia rinnovabile proposto dalla società Alpha Consulenze. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero per i Beni e le Attività Culturali, convalidando il provvediment

© Riproduzione riservata