Enphase Energy, azienda statunitense di tecnologie per impianti fotovoltaici, di accumulo e di gestione dell'energia, si espande in Italia. Con una nota, la società ha annunciato l'inizio della commercializzazione in Italia della famiglia di microinverter IQ 7 per impianti fotovoltaici residenziali. Nella nota si legge che “la famiglia di microinv

© Riproduzione riservata