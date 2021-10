Snam ha lanciato HyAccelerator, programma di accelerazione per startup focalizzato sull'idrogeno. Lo annuncia la stessa società rimarcando che si tratta del primo programma di questo tipo su scala globale gestito da un'azienda. Il programma ha preso il via oggi con l'apertura della prima call per startup, dedicata a player attivi lungo l'intera cat

© Riproduzione riservata