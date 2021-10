Iren Energia si è aggiudicata la gara effettuata dal Comune di Grugliasco per la cessione del 51% delle quote societarie di Nove Spa, che eroga il servizio di teleriscaldamento nel Comune piemontese. Lo annuncia in una nota la stessa multiutility del Nord Ovest.

La società, già detenuta al 49% da Iren Energia che svolgeva anche il ruolo di socio i

