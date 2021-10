Con contratto Ppa triennale con tre contraenti: il produttore, il responsabile del dispacciamento e il consumatore. Lo hanno firmato la conceria Dani, il gruppo Dolomiti Energia e Finint Investments Sgr per il periodo 2022/2024. I tre player del nordest hanno siglato un contratto Ppa off-site che vede per la prima volta in Italia un collegamento di

© Riproduzione riservata