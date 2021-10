"Ora mi concentrerei sulla sopravvivenza, il mercato torneremo a farlo dopo". Esprime il sentimento di molti venditori di energia, probabilmente non solo piccoli, questa frase di un operatore intervenuto l'8 ottobre al seminario "Reseller vs. Pun. Chi vincerà?" organizzato dalla società di consulenza Stantup, per fare il punto sugli impatti della t

© Riproduzione riservata