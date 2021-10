I trasporti rappresentano oltre il 20% delle emissioni di CO 2 equivalenti a livello globale e circa il 25% in Europa dove, stando a dati European Environmental Agency (Eea), nel 2018 e 2019 sono aumentate dello 0,9%. Migliorare la sostenibilità dei trasporti è dunque centrale per compiere la transizione energetica e il vettore elettrico appare il p

© Riproduzione riservata