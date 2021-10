Sono 100 milioni in tutto le risorse stanziate dal Governo per rifinanziare il “fondo automotive”. È quanto previsto dal DL Fiscale (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. In una precedente bozza lo stanziamento era pari a 300 milioni. Il provvedime

© Riproduzione riservata