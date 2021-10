Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per utilizzare il fondo da 90 milioni di euro volto a sostenere le imprese che vogliono istallare le colonnine di ricarica elettrica. Lo ha annunciato oggi la sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana, rispondendo in commissione Attività produttive alla Camera ad un'interro

© Riproduzione riservata