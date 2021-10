Il ministero della Transizione ecologica, di concerto con quello della Cultura, ha rilasciato lunedì un decreto di Via positiva a Enel per il progetto di conversione a gas della centrale termoelettrica a carbone "Andrea Palladio" di Fusina (VE). Il decreto, disponibile in allegato, è datato 18 ottobre.

Attualmente la centrale comprende 5 unità te

© Riproduzione riservata