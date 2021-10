“L'industria energetica, protagonista del cambiamento Leggere lo scenario per le nuove competenze” è il titolo del convegno, organizzato da Confindustria Energia e Censis, che si terrà venerdì prossimo 22 ottobre dalle 14:30 alle 17:00 in live streaming dal Parlamentino del Cnel. il programma è in allegato.

