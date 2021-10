Dopo il forte aumento di ieri da 7 a 14 euro, i prezzi d'acquisto oggi segnano una tregua che dovrebbe proseguire anche domani. Questa mattina la benzina ha perso quasi 2 euro per mille litri, i gasoli 7 e il denso Btz 4 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate dalla Staffetta nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in bas

© Riproduzione riservata